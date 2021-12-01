Захарова: попытки представить текст минских соглашений в ином свете обречены на провал

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Все попытки представить текст минских соглашений в ином свете обречены на провал, актуальность договоренностей была переподтверждена, их необходимо исполнять. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Кроме того, Захарова отметила, что все попытки представить текст минских соглашений в ином свете обречены на провал, актуальность договоренностей была переподтверждена, их необходимо исполнять.

"Все попытки представить текст [минских соглашений] иным или все попытки рассказать о том, что нужно читать между строк, все попытки придумать красивые фразы в виде конструктивной двусмысленности или того, что на самом деле каждый понимает, о чем идет речь, просто по определенным причинам это не записали, обречены на провал, - сказала она. - Есть документ, он подписан, он полностью переподтвержден в плане своей актуальности, его нужно выполнять".

Как подчеркнула дипломат, страны Запада, так же как и вовлеченные в процесс содействия урегулированию кризиса на Украине страны, подтвердили актуальность и безальтернативность минских договоренностей. "Весь этот пыл, который Берлин и Париж почему-то адресуют нашей стороне, они должны адресовать Киеву, киевскому режиму, Украине, рассказывать о необходимости выполнения всего того, под чем подписались", - добавила дипломат.