Лавров на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме встретится с Блинкеном

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут двустороннюю встречу на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 2-3 декабря в Стокгольме, сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На полях СМИД ОБСЕ запланированы двусторонние встречи главы МИД РФ с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС [Жозепом Боррелем], действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции [Анн Линде], генсекретарем ОБСЕ [Хельгой Шмид], госсекретарем США [Энтони Блинкеном], главами МИД Австрии, Британии, Венгрии, Сербии, Испании и Турции. Прорабатывается также ряд других встреч", - проинформировала Захарова.

Ранее сообщалось, что участие в Совете министров иностранных дел ОБСЕ подтвердили 50 руководителей ведомств, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не исключал, что Лавров и Блинкен на полях заседания СМИД ОБСЕ смогут обсудить подготовку контактов лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. При этом представитель Кремля отмечал, что пока каких-либо подвижек в организации контактов президентов нет. По его словам, работа по подготовке такой встречи ведется, наиболее вероятны переговоры в видеоформате. В Кремле также полагают, что контакты могут состояться до конца года, однако четкая дата еще не согласована.