МИД РФ призвал зарубежных партнеров не чертить новые разделительные линии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия в преддверии "Саммита за демократию" призывает всех зарубежных партнеров не чертить новые разделительные линии. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с планами США провести данный саммит.

"Для решения насущных проблем современности призываем всех зарубежных партнеров не заниматься "демократизаторством", не чертить новые разделительные линии, а вернуться к соблюдению норм международного права и на практике признать закрепленный в Уставе ООН принцип суверенного равенства государств. Он воплощает в себе основу демократического мироустройства, которое США и их союзники не приемлют", - говорится в сообщении, распространенном на сайте министерства в среду.

В дипведомстве отметили, что во время борьбы с пандемией коронавируса как никогда востребовано сотрудничество всех государств при безусловном соблюдении принципов, зафиксированных в Уставе ООН, и добавили, что будут внимательно следить за ходом саммита.

На Смоленской площади подчеркнули, что РФ выстраивает свою внешнюю политику по-иному, не навязывая никому собственную модель развития. "Никому не собираемся диктовать собственное представление о жизни. На международной арене #НашиПравилаУставООН", - подчеркнули в министерстве.

"Проводя неконфронтационную сбалансированную внешнеполитическую линию, стремимся к созданию возможностей для беспрепятственного развития всех участников международной жизни. Не копируем пример стран Запада и не вторгаемся в их внутреннюю повестку: если проживающие там люди или какая-то их часть согласны следовать курсом на разрушение традиционных духовно-нравственных ценностей, это вызывает у нас сожаление, но не более того", - резюмировали в МИД РФ.

Экспорт демократии

Москва призывает Вашингтон решить собственные проблемы и преодолеть углубляющийся раскол внутри американского общества по вопросам этики и ценностей, а уже потом браться за "экспорт демократии", говорится в заявлении МИД РФ.

"Раздающаяся из Вашингтона демократизаторская риторика не только абсолютно оторвана от реальности, но и в высокой степени лицемерна. Прежде чем приниматься за "экспорт демократии", призываем североамериканских партнеров сначала уладить нерешенные проблемы у себя дома, попробовать преодолеть углубляющийся раскол в обществе по вопросам этики, ценностей, видения своего прошлого и будущего. Здесь явно недостаточно скромных признаний в том, что американская демократия несовершенна", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ указали на несостоятельность стремления Вашингтона и его союзников "претендовать на звание "маяка" демократии" на фоне тех "хронических проблем", которые сложились в США в области свободы слова, избирательной системы, коррупции и прав человека.

"Редакционной политикой крупнейших западных СМИ де-факто управляют партийные и корпоративные элиты. Для подавления инакомыслия в информационной среде действуют отлаженные механизмы цензуры, самоцензуры и удаления нежелательных аккаунтов и контента с цифровых платформ. Это грубое нарушение пропагандируемого Западом права", - подчеркнули на Смоленской площади.

В российском дипведомстве также обратили внимание, что контролируемые американскими компаниями социальные сети широко используются для дезинформации, пропаганды и манипуляции общественным мнением. "Реальностью повседневной жизни граждан западных государств стала массовая электронная слежка со стороны спецслужб и сотрудничающих с ними IT-корпораций, - говорится в заявлении. - Миллионы американцев сомневаются в честности и прозрачности президентских выборов 2020 года. И это понятно, ведь их проведение и итоги были сопряжены с такими сомнительными практиками, как искусственная "нарезка" избирательных округов, многонедельное голосование по почте, недопуск наблюдателей, особенно международных, на участки для голосования".

В МИД РФ также указали, что пытающиеся примерить на себя роль "глобального демократического лидера" США уже "много лет лидируют в мире по числу заключенных в тюрьмах (более 2 млн человек)" и продолжают замалчивать случаи применения пыток в спецтюрьме Гуантанамо.

О ситуации с демократией в Европе

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "не лучше обстоят дела и на пространстве Евросоюза" и Великобритании.

"Брюссель последовательно игнорирует законные права и интересы русских и русскоязычных жителей в странах Прибалтики, на Украине и в Молдавии. Закрывает глаза на мифотворчество "младоевропейцев" в сфере политической истории, когда бывшие нацистские пособники, совершавшие военные преступления, провозглашаются национальными героями, - говорится в заявлении. - Не вправе позиционировать себя в качестве прогрессивной демократии и Великобритания. В стране комфортно существуют организации, исповедующие неонацистскую идеологию, отмечается рост проявлений расизма, дискриминация этнокультурных меньшинств во многих сферах общественной жизни".

"Можно продолжать приводить примеры, показывающие двуличие вдохновителей "Саммита за демократию". Но нужно ли? - подчеркнули в МИД РФ. - Претендующие на идеологическую и моральную правоту США и узкая группа их союзников подорвали к себе доверие агрессивными действиями на мировой арене под вывеской "продвижения демократии".

О саммите

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры государств, правозащитники и бизнесмены, 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Принять участие в нем пригласили 110 стран и территорий. В списке, опубликованном Госдепом, фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России, Турции, Египта и ряда других стран. Венесуэла в числе приглашенных также не указана.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что цель данного мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические". Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала форум "химерой, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную, объединительную повестку".