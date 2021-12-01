РФ надеется, что итоги выборов в Киргизии укрепят стабильность в этой стране

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что итоги парламентских выборов в Киргизии будут способствовать укреплению стабильности в этой стране и союзничества с Москвой. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Уверены, что результаты волеизъявления народа Киргизии будут способствовать укреплению внутренней стабильности, а также демократическому развитию этой страны при верховенстве закона, поступательному росту ее экономики и благосостояния нации, - сказала она. - Надеемся, что новый состав правительства Киргизии продолжит курс на стратегическое союзничество с РФ, углубление интеграционных процессов на евразийском пространстве, наращивание совместных усилий в интересах мира и безопасности в Центральной Азии".

По словам Захаровой, большинство международных наблюдателей, в том числе в составе мониторинговой миссии СНГ, отмечают, что голосование было свободным, открытым и соответствовало национальному законодательству Киргизии. "Киргизской стороне была оказана всесторонняя помощь в организации голосования граждан республики на территории РФ: в 16 регионах был открыт 21 участок, в Москве было организовано шесть участков, все необходимое содействие с нашей стороны было оказано", - добавила дипломат.

Выборы в Жогорку Кенеш (Верховный совет) седьмого созыва Киргизии состоялись 28 ноября по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. По предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 35%, продолжается подсчет голосов.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.