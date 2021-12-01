Захарова заявила, что в Донбассе находятся порядка 125 тыс. украинских военнослужащих

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Украины фактически отказываются от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе, Россия серьезно обеспокоена курсом Киева, направленным на "демонтаж" минских соглашений. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает серьезную обеспокоенность курс киевского режима на демонтаж минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе", - сказала она.

По словам Захаровой, одним из ярких проявлений непринятия минских договоренностей властями Украины является ситуация в зоне конфликта в Донбассе, где, по данным официального представителя МИД РФ, находятся порядка 125 тыс. украинских военнослужащих. "По информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, нарушения режима прекращения огня фиксируются уже не локально, а вдоль всей линии соприкосновения, и в последние недели их количество в отдельные дни превышало те максимумы, которые миссия регистрировала до вступления в силу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - отметила дипломат.

Захарова также назвала "циничным подходом" политику НАТО в отношении украинского кризиса из-за поставок Киеву вооружений. "В Лондоне сообщили о намерении направить [на Украину] 600 британских военнослужащих. Оказывая такую, как они считают, помощь государству, где до урегулирования далеко, не решен внутренний конфликт. Запад должен понимать, что просто автоматически становится соучастником преступлений против мирных жителей Украины", - подытожила Захарова.