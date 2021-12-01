Рябков заявил, что Запад продолжит использовать против РФ и КНР средства гибридной борьбы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Западные страны не откажутся от использования против Москвы широкого набора средств гибридной войны, и грань между состоянием войны и мира продолжит размываться. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на международной конференции "Форум мировой политики" в МГУ.

"Запад продолжит активно использовать против России и Китая широкий набор гибридных средств: нелегитимные односторонние санкции, вмешательство во внутренние дела, дезинформационные кампании, кибератаки, подогревание региональных конфликтов в нашем ближайшем геополитическом окружении. Будет и далее размываться грань между состоянием войны и мира", - сказал он.

По словам замминистра, текущее положение дел осложняется "деградацией культуры диалога и компромисса", приходом на руководящие посты в некоторых западных странах и контролируемых ими международных организациях "совершенно оторванных от реальности персонажей". "Особую озабоченность вызывает эрозия механизмов контроля над вооружениями и обеспечения стратегической стабильности", - резюмировал он.