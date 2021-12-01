Лавров назвал "междусобойчиком" инициативу США по созыву "Саммита за демократию"

"Американцы сами решают, кого приглашать на этот свой междусобойчик, а кого - нет. Между тем после бомбежек Югославии, Ирака, Ливии, после двадцатилетнего эксперимента в Афганистане и прочих авантюр потуги Вашингтона узурпировать право определять степень демократичности того или иного государства выглядят просто циничными", - заявил министр.

Россия пресекает попытки вмешиваться в ее внутренние дела и разговаривать с ней свысока и менторским тоном, ответ на это всегда будет жестким, заявил Лавров. "Неизменно готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права, прежде всего принципов Устава ООН. При этом мы в корне пресекаем любые попытки разговаривать с нами менторски, высокомерным тоном, и тем более шантажировать нас, вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал он. "Ответ [на это] всегда жесткий и решительный", - подчеркнул министр.

Лавров отметил, что разговор с любым собеседником может быть исключительно взаимоуважительным и нацеленным на поиск баланса интересов. "Такая линия, предполагающая нацеленность на защиту национальных интересов, на выстраивание добрых отношений с партнерами на всех географических направлениях, в полной мере доказывает свою эффективность, позволяет углублять взаимовыгодное сотрудничество с подавляющим большинством государств, в которых проживает более 80% населения планеты", - указал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Как отметил министр, Россия намерена и дальше защищать права всех народов самостоятельно определять свое будущее.

"Наша страна, которая внесла особый вклад в процесс деколонизации, категорически отвергает любые попытки навязывать внешнюю волю независимым странам и народам. Для нас неприемлемы ни попытки бывших метрополий заявлять некие особые права на Африканский континент, ни стремление Вашингтона действовать в духе доктрины Монро в Западном полушарии, - сказал он. - Продолжим защищать права каждого государства, каждого народа самому определять модели пути своего развития".