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Обновлено 

Захарова: отъезд российских дипломатов из США нельзя назвать иначе как высылкой

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/ РФ рассматривает отъезд российских дипломатов из США как высылку, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет", - сказала она.

"Подчеркну, что выбор не наш, - указала Захарова. - Нам подобную игру навязали американские партнеры. Мы долго и упорно пытались их вразумить и все-таки направить на какое-то конструктивное решение вопроса, но они сделали свой выбор".

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СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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