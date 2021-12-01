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Лавров анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана

Планируется телефонный разговор Путина и Эрдогана - Лавров.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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