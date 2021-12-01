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Кризис на Украине

Захарова: речь о посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на Украине не идет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины речь не идет. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары стать посредником между РФ и Украиной в урегулировании ситуации в Донбассе.

"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи", - сказала Захарова.

Теги
УкраинаТурцияРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
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