Захарова: речь о посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на Украине не идет

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины речь не идет. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары стать посредником между РФ и Украиной в урегулировании ситуации в Донбассе.

"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи", - сказала Захарова.