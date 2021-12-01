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Медведев призвал страны мира активнее использовать парламентскую и партийную дипломатию

По словам замглавы Совета безопасности РФ, компромисс "всегда эффективнее, чем конфронтация"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал зарубежные страны активнее использовать потенциал парламентской и партийной дипломатии, в том числе для противодействия глобальным вызовам и угрозам.

"Совместных проектов у нас много, они действительно воплощаются в жизнь. Это доказывает, что для сотрудничества наших партий, для сотрудничества наших стран нет политических преград. Любые, даже самые непростые разногласия, можно преодолевать путем диалога, что мы все стараемся делать", - сказал он в среду в ходе международной межпартийной видеоконференции единороссов, посвященной глобальным вызовам XXI века.

По словам Медведева, компромисс "всегда эффективнее, чем конфронтация". "Это касается и противодействия глобальным вызовам и угрозам. И мы здесь призываем наших партнеров активнее использовать потенциал парламентской и партийной дипломатии. Конечно, с неукоснительным соблюдением норм международного права. Мы все этим нормам привержены, и "Единая Россия" нацелена на продолжение работы со всеми вами", - отметил председатель партии.

Медведев также поблагодарил зарубежных представителей за участие в конференции. "Мы, действительно, искренне высоко ценим наши партнерские отношения. Я уверен, что они и впредь будут динамично развиваться, отличаться и общими задачами, и взаимной выгодой", - подчеркнул он.

Теги
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