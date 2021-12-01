Рябков заявил, что США не смогут совсем подчинить Европу своим целям

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вашингтон не сможет полностью подчинить Европу как геополитическое пространство своим задачам, но ее стратегической автономии в среднесрочной перспективе не предвидится. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на "Форуме мировой политики" в МГУ.

Замминистра обратил внимание, что в настоящий момент дополнительную конфронтационность в непростой процесс эволюции многополярной системы миропорядка привносят "попытки возглавляемой США западной группы вернуть себе доминирование в мировой экономике и политике вопреки исторической логике". "В этих целях Вашингтон взял курс на реконсолидацию трансатлантической связки с Европой, которая ослабла при [бывшем президенте США] Дональде Трампе, используя для этого различные методы, среди которых излюбленный лозунг продвижения демократии в противовес автократии", - отметил он.

Рябков подчеркнул, что таким образом в международные отношения внедряется "идеологический фактор, усиливающий риски конфликтности". "Понятно, что полностью подчинить Европу своим задачам у американцев не получится. Однако европейцы ведут себя очень податливо, и серьезно говорить о стратегической автономии Европы - не в географическом, а в геополитическом понимании, укоренившимся в последние годы, - как минимум в среднесрочной перспективе не приходится", - резюмировал он.