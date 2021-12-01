Медведев: партии стран мира должны укреплять справедливую систему международных отношений

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал к более активному взаимодействию стран по линии политических партий для укрепления справедливой системы международных отношений.

"В наше время исключительно важно объединить усилия всех, кто является активными участниками политического процесса и для кого неоспоримыми ценностями выступают мир и согласие между народами наших стран, равноправные партнерские взаимоотношения даже в самые непростые периоды, которые нам приходится переживать", - обратился Медведев к участникам международной конференции "Глобальные вызовы ХХI века: межпартийное измерение", организованной "Единой Россией".

"Мы живем в мире, который стал многополярным и очень взаимосвязанным, его динамичное развитие зависит от того, как продвигается межгосударственное, межпарламентское и межпартийное сотрудничество. И мы обязаны это сотрудничество умножать", - уверен Медведев. Он отметил, что "безопасная и благополучная жизнь народов - главная цель, которая стоит перед любой ответственной политической силой". Председатель партии заверил, что данный подход в полной мере относится и к "Единой России", которая 1 декабря отмечает двадцатилетие и за эти годы "прошла большой путь, стала ведущей политической силой в стране".

"Внешняя оборонная политика всегда занимала в нашей работе особое место, это закреплено в народной программе партии, с которой она недавно победила на выборах в Госдуму, партия поддерживает курс президента России Владимира Путина", - подчеркнул Медведев. "Мы выступаем за укрепление справедливой, устойчивой системы международных отношений на базе Устава ООН, такой подход особенно важен с учетом глобальных угроз, которые стоят сегодня перед современным миром, - от климатических вызовов и опасных заболеваний до международного терроризма и киберпреступности", - указал председатель "Единой России".