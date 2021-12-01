{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: заявление Лукашенко о размещении ядерного оружия РФ вызвано безрассудством Запада

Глава МИД РФ отметил, что Москва продолжит продвигать универсальные договоренности для укрепления режимов нераспространения ядерного оружия и запрещения химического и биологического оружия
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении на территории республики российского ядерного оружия продиктовано безрассудной политикой Запада. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал министр.

Лавров напомнил, что когда в Германии формировалась новая коалиция, в прессе была информация, что отдельные члены этой коалиции выступали за включение в программу правительства требования о выводе ядерного оружия с территории Германии. "Господин [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг тогда сказал, что если Германия не хочет, то НАТО тогда на Восток передвинет ядерное оружие, то есть в бывшие страны социалистической демократии, так сказать. Что еще надо объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода безрассудство остановилось?" - заметил Лавров.

По его словам, Лукашенко отреагировал именно на подобные заходы, которые "абсолютно безответственные и преследует цель спровоцировать горячий конфликт".

Лавров заявил, что Россия продолжит продвигать универсальные договоренности для укрепления режимов нераспространения ядерного оружия и запрещения химического и биологического оружия. 

"Продолжим продвигать подлинно универсальные договоренности по всестороннему обеспечению укрепления режимов ядерного нераспространения и конвенций по запрещению химического и биологического оружия", - сказал министр.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичЛавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
Захарова: заявления Великобритании о российской угрозе не соответствуют действительности
Конфронтационная риторика со стороны британских военных говорит о наращивании давления на Россию и курсе на политическое противоборство, отметила официальный представитель МИД РФ
Читать полностью