Лавров: заявление Лукашенко о размещении ядерного оружия РФ вызвано безрассудством Запада

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении на территории республики российского ядерного оружия продиктовано безрассудной политикой Запада. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал министр.

Лавров напомнил, что когда в Германии формировалась новая коалиция, в прессе была информация, что отдельные члены этой коалиции выступали за включение в программу правительства требования о выводе ядерного оружия с территории Германии. "Господин [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг тогда сказал, что если Германия не хочет, то НАТО тогда на Восток передвинет ядерное оружие, то есть в бывшие страны социалистической демократии, так сказать. Что еще надо объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода безрассудство остановилось?" - заметил Лавров.

По его словам, Лукашенко отреагировал именно на подобные заходы, которые "абсолютно безответственные и преследует цель спровоцировать горячий конфликт".

Лавров заявил, что Россия продолжит продвигать универсальные договоренности для укрепления режимов нераспространения ядерного оружия и запрещения химического и биологического оружия.

"Продолжим продвигать подлинно универсальные договоренности по всестороннему обеспечению укрепления режимов ядерного нераспространения и конвенций по запрещению химического и биологического оружия", - сказал министр.