Рябков: нет альтернатив укреплению суверенитета РФ в текущей международной конъюнктуре

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Текущая переменчивая политическая конъюнктура не оставляет России другой альтернативы, кроме как и дальше системно работать над укреплением своего суверенитета во всех сферах. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на "Форуме мировой политики" в МГУ.

Замминистра указал, что сейчас на международной арене складывается "весьма непростая, волатильная ситуация", которую зачастую сложно прогнозировать. "В таких условиях не видим альтернативы системной работе по укреплению суверенитета Российской Федерации в экономике, внутренних и внешних делах, включая сокращение зависимости от иностранных платежных систем и технологий", - сказал он.

Рябков заверил, что российская сторона как ответственный участник международного сообщества, постоянный член Совета Безопасности ООН и одна из двух крупнейших ядерных держав "не может и не будет оставаться в стороне от мировых процессов". "Мы видим задачу в том, чтобы продвигать позитивную и конструктивную международную повестку дня, содействовать плавному прохождению мировым сообществом нынешнего периода турбулентности, - продолжил он. - Этого можно добиться посредством заключения самых широких договоренностей о рамках мирного сосуществования и прагматичного сотрудничества государств на основе общепризнанных принципов и норм международного права при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций.

Высокопоставленный дипломат выразил убежденность, что "без деполитизированного многостороннего партнерства невозможно справиться с общими проблемами". "Необходимо, чтобы ООН оставалась стержневым элементом системы международных отношений", - резюмировал он.