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Лавров заявил, что Россия предлагает создать Каспийский совет

На данном этапе ведет подготовка к саммиту "каспийской пятерки" в Ашхабаде, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия в контексте подготовки к Прикаспийскому саммиту выдвинула инициативу о создании Каспийского совета с центром в Астрахани для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в регионе. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Он отметил, что на данном этапе ведет подготовка к саммиту "каспийской пятерки" в Ашхабаде. "Можно было бы его провести и пораньше в режиме видеоконференции, уже есть проекты соглашений, которые готовы к подписанию. Но всем хочется дождаться, когда появится возможность встретиться лично. Это всегда эффективнее и позволяет более доверительно обсудить важные вопросы", - пояснил Лавров.

"Среди инициатив, которые будут вынесены на новый саммит, наша инициатива о создании Каспийского совета, который мы предлагаем разместить в Астрахани", - сообщил министр.

По его словам, пока что согласовываются детали, но возражающих против инициативы нет. "Есть некоторые опасения коллег о том, что это будет очередная бюрократическая структура. Но здесь дело в том, как это все организовать. Можно сделать без крупной секретариатской машины, а организовать регулярные совещания по различным аспектам каспийского сотрудничества, чтобы это было на постоянной основе, а не только в контексте подготовки к очередному саммиту", - указал Лавров.

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