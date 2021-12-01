Лавров: комиссия СНГ по правам человека может быть создана в ближайшее время

МОСКВА, 1 декабря /ТАСС/. Скорейшее создание Комиссии СНГ по правам человека позволит обеспечить более эффективную защиту соотечественников и русскоязычных граждан в странах ближнего зарубежья от проявлений нетерпимости по национальному признаку. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, случаи проявления нетерпимости к русскоязычным гражданам в странах СНГ носят единичный характер. "Но мы не хотим, чтобы они стали отражать системные проблемы", - отметил он.

"Мы обратили внимание на то, что в Уставе СНГ продекларировано создание Комиссии СНГ по правам человека, - продолжил министр. - Где-то полтора года назад мы привлекли внимание наших друзей по Содружеству, что такая комиссия была бы полезна, если бы мы ее запустили в практическом виде. Такое согласие получено. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем доложить, как это дело продвигается".

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о неизменности и универсальности позиции РФ "по отношению к проявлениям нетерпимости, связанной с этническим происхождением и любыми другими особенностями того или иного народа". "Мы не приемлем таких проявлений в отношении кого бы то ни было, а не только наших соотечественников. Естественно, это приоритет, но любые проявления в любом государстве мира расизма, шовинизма, других форм ксенофобии неприемлемы", - добавил он.

Лавров обратил внимание на то, что "Россия является традиционным инициатором вместе с очень большой группой соавторов более 50 ежегодных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма, расизма, ксенофобии, любых проявлений ненависти". "Эта резолюция набирает подавляющее большинство голосов, - подчеркнул он. - К сожалению, весь Евросоюз воздерживается, а США вместе с Украиной голосуют против, объясняя это тем, что любые призывы избегать или пресекать проявления расизма и шовинизма являются, по мнению Запада, наступлением на свободу слова. Но понятно, что эта свобода слова не может быть оправдана ничем, учитывая, что с подписанием и ратификацией Устава ООН все без исключения члены всемирной организации согласились с решением Нюрнбергского трибунала, поэтому здесь для нас никаких сомнений быть не может".

Министр выразил сожаление в связи с тем, что европейцев тянут не в ту сторону "прибалты, Польша и прочие страны, которые спустя рукава относятся к возрождению откровенного нацизма, героизации в виде факельных шествий нацистских преступников, обрушению памятников победителям, возведению памятников коллаборационистам".