Рябков оценил слова Лукашенко о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия приняла к сведению слова белорусского президента Александра Лукашенко о возможной просьбе к РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии в противовес попыткам его размещения НАТО в Польше, сообщил журналистам в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Россия не идет в направлении распространения ядерного оружия на территорию неядерных держав. "Мы не идем в этом направлении, мы услышали сигнал президента Лукашенко, приняли его к сведению. Мы крайне ответственно относимся к собственным обязательствам по всем договорам, стороной которых является РФ. Точно также поступает и Белоруссия, у нас в этом нет сомнений. Но в какой-то момент западные коллеги должны остановиться и задуматься над тем, что они творят", - отметил дипломат.

По его словам, страны НАТО своими действиями "подрывают сложившуюся систему международной безопасности", в том числе посягая на ДНЯО.

"Нынешний мир проходит через полосу очень серьезных изменений. То, что раньше казалось незыблемым, само собой разумеющимся, вдруг превращается в тему для дискуссий и обсуждений. Я, безусловно, всю эту ситуацию ставлю в контекст документов, в том числе Договора о нераспространении ядерного оружия. Несмотря на наши многолетние призывы к США и НАТО озаботиться ситуацией, когда на территории группы стран - членов НАТО, являющихся неядерными державами, такое оружие находится, причем в развернутом состоянии, все остается как есть. Это противоречие их статусу не вызывает никаких проблем внутри альянса. Более того, в последнее время наблюдается бравирование такими угрожающими сигналами, что ядерное оружие может появиться еще где-то вблизи наших границ. Хочется спросить сразу тех, кто такие сигналы посылает: а там вообще в курсе, что страны, близкие к российским границам, являются неядерными государствами? Или секретариату альянса наплевать на Договор о нераспространении?" - добавил он.

Рябков обратил внимание на угрожающие сигналы о том, что ядерное оружие может появиться еще ближе к российским границам. "Хочется спросить сразу тех, кто, в частности, на уровне руководства секретариата альянса такие сигналы посылает, там вообще в курсе, что страны поближе к российским границам, так называемые "прифронтовики", если употребить внутринатовскую терминологию, являются неядерными государствами по смыслу ДНЯО, или не в курсе, или секретариату альянса наплевать на Договор о нераспространении ядерного оружия?" - задался вопросом дипломат.