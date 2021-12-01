Косачев: опыт работы парламента РФ в пандемию вызывает большой интерес за рубежом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия готова делиться своим опытом обеспечения бесперебойной работы парламента в период пандемии, который оказался очень востребован в зарубежных странах, представители которых участвовали в ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Мадриде. Об этом сообщил в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

143-я ассамблея МПС проходила в Мадриде с 26 по 30 ноября впервые за последние два года в очном режиме, российскую делегацию возглавлял Косачев.

"Наш опыт обеспечения бесперебойного функционирования парламента в условиях пандемии является если не уникальным, то очень востребованным. Оказывается, в мире не так много стран, которые в этих условиях не отменили ни одного пленарного заседания. Очень многие парламенты либо уходили в онлайн, либо вообще прекращали свою работу. То, как сработали мы, вызывает очень большой интерес. Разумеется, мы этим опытом активно делились и будем делиться впредь", - сказал сенатор, выступая на пленарном заседании СФ в среду.

Он с сожалением сообщил, что на ассамблее не обошлось без провокаций. "Западники сначала не оформили вовремя визу руководителю белорусской делегации, а потом, фактически обезглавив белорусскую делегацию, попытались вкинуть в качестве чрезвычайного пункта повестки дня обсуждение миграционного кризиса на белорусско-польской границе, естественно, в западной интерпретации. Мы очень активно сработали вместе с нашими белорусскими коллегами, мы эту провокацию пресекли, мы ее не допустили", - констатировал вице-спикер СФ.

По его словам, в результате чрезвычайным пунктом повестки дня стал важный для России вопрос об обеспечении беспрепятственного общего доступа к вакцинам, их скорейшей сертификации и всего, что с этим связано. "Мы вошли в состав соавторов этой резолюции. И она принята в конечном итоге в формулировках, которые полностью отражают российскую позицию", - отметил Косачев.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что позиции России в МПС крепкие. "Нас слышат, нам удается на важнейшей международной парламентской площадке формировать позитивную повестку и реагировать на актуальные проблемы", - сказала она, призвав сенаторов продолжать взаимодействие с Межпарламентским союзом.