Захарова: разговоры о "плане Б" отвлекают от сути дела в реализации СВПД

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) не имеет альтернатив, а разговоры об иных вариантах отвлекают от его реализации и затрудняют переговорный процесс. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все необходимое для полнокровной реализации СВПД, с нашей точки зрения, заключено в нем самом. Все истории по поводу неких "планов Б" и подобных сценариев или угроз, я думаю, все это отвлекает от сути дела и точно не помогает атмосфере переговоров, а, возможно, даже ее отравляет", - сказала она.

По словам Захаровой, подобный подход кажется неуместным, никаких обсуждений по поводу "пресловутого плана Б" или других опций, которые "якобы находятся у кого-то на столе", не ведется в Вене. "Перед всеми вовлеченными сторонами намечена общая цель - поскорее вернуть СВПД в изначально согласованные рамки без каких-либо довесков, изъятий, и сделать так, чтобы обеспечить его дальнейшее существование. Сказать, что все находится в мертвой точке - мне кажется, это неправильная оценка, так нельзя сказать", - добавила дипломат.

При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона сделала немало для того, чтобы все это стало возможным.

Захарова также обратила внимание, что стартовавший очередной раунд переговоров по восстановлению СВПД начался 29 ноября на конструктивной ноте. "Мы рассчитываем, что поиск нужных развязок будет форсирован", - заключила она.

Седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе начался 29 ноября в Вене после того, как они были приостановлены в июне из-за выборов в Иране. За прошедшие с апреля по июнь 2021 года шесть раундов переговорщикам стран - участниц СВПД и США удалось определить, какие американские санкции в отношении Ирана подлежат отмене, и составить список шагов, которые должен сделать Тегеран, чтобы вернуться к своим ядерным обязательствам.