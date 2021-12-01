Лавров: Белоруссии не нужно принимать никаких дополнительных законов для признания Крыма

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Белоруссии не нужно принимать никаких дополнительных законов для признания Крыма не только в силу союзнических отношений, но и как стране, уважающей суверенитет России, согласно Уставу ООН. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, комментируя ТАСС заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Для этого не надо ничего делать. Никаких законов принимать не надо. У Белоруссии не просто дипломатические отношения с РФ, а союзнические отношения. Но даже и для стран, у которых нет такого формата отношений с РФ, не требуется никаких специальных законодательных актов принимать. Если это страна взаимодействует с нами, она автоматически должна признавать, что Россия имеет свою территорию, на которую распространяются полномочия того правительства, руководства, которое в России существует. Если кому-то там это было не до конца понятно, то президент Лукашенко ясно сказал, что Крым - часть России де-факто и де-юре. Де-факто - был всегда, а де-юре - стал после референдума в 2014 году", - сказал он, отвечая на вопрос, что нужно предпринять, чтобы Минск формализовал признание Крыма.