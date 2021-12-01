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Рябков: у РФ нет понимания, когда пройдут новые переговоры с США по взаимным раздражителям

Замглавы МИД РФ заявил, что Москва рассчитывает на то, что диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности скоро продолжится и будет конструктивным

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Неясно, когда состоится очередной раунд российско-американских переговоров по двусторонним раздражителям, но российская сторона к ним готова. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас нет ясности, когда состоится следующий раунд консультаций по двусторонним раздражителям. Если бы они хотели хотя бы какое-то дополнительное время получить для продолжения обсуждения этой тематики, мы готовы", - сказал он.

Рябков заявил, что Россия рассчитывает на то, что диалог с США по стратегической стабильности скоро продолжится и будет конструктивным.

"Диалог по стратегической стабильности, который запущен и продолжится, я надеюсь, в достаточно близкой перспективе, он как раз является той площадкой, где эти вопросы (космические военные программы США - прим. ТАСС.) необходимо обсуждать, и мы будем ставить наши озабоченности в центр дискуссий с американцами. Рассчитываем, что с их стороны последует конструктивный отклик в виде заинтересованного обсуждения, а не просто очередная порция нелогичных и противоречащих здравому смыслу обвинений в наш адрес", - сказал замминистра.

Рябков отметил, что попытки американцев решить те или иные проблемы в сфере безопасности за счет технологических рывков или создания систем, которых, как они думают, ни у кого нет, наталкиваются на "суровую реальность асимметричных ответов и появление неких опережающих технологий, которых нет у США".

"Мы не хотели бы, чтобы логика действий и контрдействий, которая многие годы генерировала гонку вооружений, оказалась в центре того, что называется стратегической стабильностью", - подытожил дипломат.

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СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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