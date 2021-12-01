Совет Федерации высоко оценил работу МИД России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ твердо отстаивает национальные интересы и работает очень профессионально в сложных условиях беспрецедентного давления на Россию. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам правительственного часа с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"На недавно состоявшей коллегии министерства иностранных дел президент РФ Владимир Владимирович Путин дал высокую оценку деятельности МИД, мы разделяем эту оценку, как высказались многие наши коллеги. Действительно, работать внешнеполитическому ведомству в тех сложных условиях в мировой политике - беспрецедентного давления на Россию, чтобы сдерживать ее развитие и так далее - конечно, очень сложно", - сказала спикер Совфеда.

Она отметила очень большую нагрузку на центральный аппарат МИД России, на российские диппредставительства за рубежом, а также на представителей страны при международных организациях. "Но к чести министерства иностранных дел, они ведут свою работу очень профессионально, они проявляют выдержку, они очень твердо отстаивают национальные интересы страны, никто не истерит. Я согласна с некоторыми оценками, что, может быть, и нам, в том числе парламентариям, не надо так остро реагировать и масштабировать какие-то вопросы, которые даже не заслуживают серьезного к ним отношения. Иногда мы сами в этом перебарщиваем", - сказала Матвиенко.

По ее словам, МИД ведет очень последовательную внешнюю политику в соответствии со стратегией, утвержденной президентом, "это заслуживает уважения большинства стран в мире". "Не все могут об этом говорить по понятным причинам, но наша политика миролюбивая, мы предлагаем объединительную позитивную повестку дня, против этого трудно кому-то что-то сказать или возразить", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Она поблагодарила министра за конструктивное взаимодействие с Советом Федерации, отметив, что он профессионал высочайшего класса. "Без преувеличения это сегодня самый известный министр иностранных дел в мире, самый опытный, самый уважаемый. Даже если кто-то не согласен с нашей позицией, но нельзя отказать в уважении к нашему министру, который так профессионально и эффективно работает. И, конечно, это очень уважаемый человек внутри страны, что, может быть, даже более важно для руководителя внешнеполитического ведомства. Вы очень опытный капитан и очень умело управляете этим большим многотысячным кораблем ваших сотрудников", - сказала Матвиенко, обращаясь к Лаврову.

"Мы готовы и дальше оказывать все необходимое содействие по парламентской линии в продвижении наших внешнеполитических интересов, в продвижении концепции внешней политики и в отстаивании интересов нашей страны", - добавила спикер СФ.