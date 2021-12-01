Путин надеется, что ковид отступит и новые послы России смогут поездить по стране

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, принимая в среду верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств, выразил надежду, что коронавирус рано или поздно будет побежден и дипломаты смогут поездить по стране и познакомиться с богатой историей и культурой России.

"Хотел бы выразить уверенность, что ваша профессиональная деятельность в России будет насыщена интересными встречами, мероприятиями, контактами. Когда-нибудь эта зараза должна нас оставить, когда-то мы должны ее победить, и жизнь должна вернуться в нормальное русло", - сказал президент РФ.

"Хотел бы выразить надежду, что у вас будет возможность для деловых поездок, путешествий по нашей огромной стране для знакомства с ее многонациональным народом, разнообразными религиями, богатой историей и культурой", - добавил Путин.

Президент выразил уверенность, что пребывание в России оставит у вновь прибывших послов самые добрые впечатления.

Приветствуя посланников в Кремле, Путин посетовал, что в силу непростой эпидемической обстановки приходится проводить торжественную церемонию вручения верительных грамот в несколько усеченном формате. "Надеюсь, что вы все относитесь к этому с пониманием", - сказал он, поздравив всех присутствующих с официальным началом дипломатической деятельности в РФ, и пожелал успеха в выполнении ответственной миссии по развитию и укреплению отношений с Россией.

Глава государства также заверил, что новым послам будет оказана поддержка со стороны российских властей. "Мы искренне заинтересованы в том, чтобы ваша работа была успешной и приносила практическую отдачу. Разумеется, вы можете всецело рассчитывать на поддержку и содействие российских властей, наших министерств и ведомств, а также на благожелательное отношение и конструктивный настрой со стороны бизнеса, политических и общественных кругов России", - пообещал он.

Президент заверил, что дипломаты могут рассчитывать на поддержку властей России и конструктивный настрой со стороны бизнеса и общества.

"Разумеется, вы можете всецело рассчитывать на поддержку и содействие российских властей, наших министерств и ведомств, а также на благожелательное отношение и конструктивный настрой со стороны бизнеса, политических и общественных кругов России", - отметил глава государства.