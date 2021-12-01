Путин проведет большую пресс-конференцию 23 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 23 декабря в очном формате, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам. Журналисты будут свободно задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме вопросы главе государства", - рассказал Песков.

Песков сообщил, что из-за ковидных ограничений лимит по числу представителей СМИ, которые будут присутствовать на пресс-конференции Путина, установлен в количестве 500 человек, их определит Кремль.

"Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи [журналистов на этом мероприятии], 1 100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию", - сказал Песков. "Мы будем сами выходить на журналистов", - уточнил он.