Песков не исключил, что Путин обратится к участникам съезда "Единой России"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин будет иметь возможность обратиться к участникам съезда "Единой России", который пройдет 4 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин будет иметь возможность обратиться к участникам съезда", - ответил представитель Кремля на вопрос, примет ли Путин участие в съезде "Единой России". На просьбу уточнить, приедет ли президент на съезд лично, Песков повторил, что глава государства "будет иметь возможность к нему обратиться".

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак подтвердил, что третий этап съезда партии состоится 4 декабря. Первые два этапа съезда прошли летом, оба раза на мероприятиях выступил президент.