Песков: для Кремля важно, что Минск воспринимает Крым российским

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Кремль считает важным, что в восприятии белорусской стороны Крым является российским. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, очень важное вчера было сделано заявление президентом [Белоруссии Александром] Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским", - сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Белоруссии не нужно принимать никаких дополнительных законов для признания Крыма не только в силу союзнических отношений, но и как стране, уважающей суверенитет России, согласно Уставу ООН.

"Если кому-то там это было не до конца понятно, то президент Лукашенко ясно сказал, что Крым - часть России де-факто и де-юре. Де-факто был всегда, а де-юре стал после референдума в 2014 году", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, что нужно предпринять, чтобы Минск формализовал признание Крыма.

Президенты России и Белоруссии договорятся и съездят в Крым в подходящий момент, уверен Песков.

"Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок - погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать, но у меня нет сомнения, что в подходящий момент два президента договорятся и съездят в Крым", - сказал он.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли в качестве цели такой поездки Севастополь или другой город, Песков заметил, что "не рассматривается какой-то город". "Рассматривается поездка в Крым", - пояснил он.

Ранее Лукашенко сообщал, что намерен посетить Крым вместе с президентом России. В регионе уже заявили, что будут рады визиту белорусского лидера.