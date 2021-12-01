Песков: учения НАТО вызывают глубокую озабоченность, так как это происходит у границ РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Учения НАТО, которые выглядят как поощрение агрессивных настроений Киева, вызывают озабоченность, так как проходят в непосредственной близости к российским границам. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это все сопровождается поощрительными внеплановыми учениями НАТО и учениями в иных композициях. Все это, конечно, вызывает глубокую озабоченность, поскольку это происходит в непосредственной близости к нашим границам", - сказал он.