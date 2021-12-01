Песков: учения НАТО вызывают глубокую озабоченность, так как это происходит у границ РФ

Путин высказался за обеспечение спокойной и стабильной ситуации для всех стран мира

Президент отметил, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия, в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остается главным постулатом российской внешней политики

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