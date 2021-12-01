Песков: перспективы признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Перспективы непризнанных республик Донбасса прогнозировать трудно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Россия признать ЛНР и ДНР.

"Такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками. Но мы видим, что процесс урегулирования внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик. Поэтому какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно", - заявил Песков.