{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин и Эрдоган могут провести телефонные переговоры 3 декабря

В Кремле отметили, что Москва будет приветствовать, если Реджеп Тайип Эрдоган побудит Киев к выполнению "Минска-2"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут провести телефонный разговор 3 декабря, в ходе которого возможно обсуждение темы Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, он [телефонный разговор] готовится", - сказал представитель Кремля. Отвечая на уточняющий вопрос, состоится ли беседа 3 декабря, Песков сказал: "Возможно".

Кроме того, в ответ на вопрос, будет ли обсуждаться в этом разговоре украинская тематика, представитель Кремля заявил: "Если эта тематика будет затрагиваться и подниматься президентом Турции, то да".

По словам представителя Кремля, если президент Турции сможет побудить Киев к выполнению обязательств по минским договоренностям, то Москва будет это только приветствовать.

"Если господин Эрдоган сможет как-то использовать свое влияние, а это влияния абсолютно однозначно и в региональном плане, и в мировых делах во многих аспектах, если он сможет использовать свое влияние, чтобы побудить Киев начать выполнять свои обязательства по минскому комплексу мер, договоренностям Парижа и так далее, то это можно будет только приветствовать", - сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
Путин высказался за обеспечение спокойной и стабильной ситуации для всех стран мира
Президент отметил, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия, в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остается главным постулатом российской внешней политики
Читать полностью