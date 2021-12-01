Путин назвал адекватными меры, принимаемые Россией в ответ на провокации НАТО

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Меры, которые Россия принимает в ответ на провокации со стороны НАТО, более чем адекватны. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.

"Кстати, угроза на наших западных рубежах действительно нарастает, и об этом мы неоднократно говорили. Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса. Для нас это более чем серьезно", - подчеркнул Путин. "В данной ситуации мы предпринимаем адекватные военно-технические меры", - добавил он.

Путин сделал акцент на том, что Россия никому не угрожает. "Обвинять нас в этом - с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, - как минимум безответственно", - подчеркнул он.

Путин заявил, что РФ предлагает начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток.

"Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории РФ", - сказал Путин. "Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры", - заявил он.

Российский лидер особо отметил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства". В частности, отметил он, всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на Восток. "Но все было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше", - подчеркнул Путин.

Президент РФ также выразил озабоченность поведением стран, нагнетающих обстановку у западных границ РФ. "Выражаем обеспокоенность не только тем, что международное сообщество действует вразнобой и не может объединиться для решения по-настоящему важных проблем, но и тем, как ведут себя по отношению к нашей стране, к России, некоторые наши партнеры, пытающиеся всячески сдерживать наше развитие, оказывать санкционное давление и, более того, нагнетать напряженность у наших границ", - сказал он.