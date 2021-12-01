Песков назвал опасным авантюризмом стягивание Киевом военных к зоне конфликта в Донбассе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Стягивание Украиной военных к зоне конфликта в Донбассе вызывает опасения у РФ о том, что Киев склоняется к силовому решению проблемы. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав подобные действия украинских властей опасным авантюризмом.

"Россия не может принять никакие меры по деэскалации. Мы видели сообщения о том, что свыше 120 тыс. военных стянуто к зоне конфликта. Именно это вызывает наши опасения о том, что в Киеве могут возобладать настроения в пользу силового решения в Донбассе. Это очень опасный авантюризм", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать эти данные и вопрос о том, может ли РФ предпринять меры по деэскалации.

Представитель Кремля также указал на то, что это происходит на фоне активизации Североатлантическим альянсом внеплановых учений, что Россия не может никак игнорировать. "Это все сопровождается поощрительными внеплановыми учениями НАТО и учениями в иных композициях. Все это, конечно, вызывает глубокую озабоченность, поскольку это происходит в непосредственной близости к нашим границам", - сказал он.

Песков заявил, что гражданская война в Донбассе может быть остановлена только путем переговоров украинцев с украинцами, Россия не является стороной этого конфликта.

"Война в Донбассе является внутриукраинской, мы знаем о попытках представить Россию как участницу этого конфликта. Это не так", - сказал он в среду журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что войну невозможно остановить без прямых переговоров с Россией.

"Остановить войну в Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014-го года", - подчеркнул представитель Кремля.

Он также отметил, что РФ предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям. "Россия делает все возможное для того, чтобы помочь Украине справиться с этой проблемой, урегулировать проблему Донбасса. Работает в этом контексте в нормандском формате, сохраняет свою приверженность "нормандскому формату" и минским договоренностям и ожидает прежде всего для урегулирования выполнения Киевом всех принятых на себя обязательств", - указал Песков.