Лавров примет участие во встрече глав МИД стран ОДКБ перед началом СМИД ОБСЕ

МОСКВА, 1 декабря, /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом заседания Совета МИД (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме примет участие в традиционной встрече министров иностранных дел стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"На полях СМИД в Стокгольме планируется насыщенная программа двусторонних переговоров Лаврова с министрами иностранных дел государств-участников, руководством ОБСЕ и других международных организаций, - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ. - Перед началом СМИД намечена традиционная встреча министров иностранных дел стран ОДКБ".

Заседание СМИД ОБСЕ пройдет 2-3 декабря в Стокгольме.

Ранее в МИД РФ сообщили, что на полях заседания запланированы двусторонние встречи главы МИД России с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем, действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде, генсекретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, госсекретарем США Энтони Блинкеном, главами МИД Австрии, Британии, Венгрии, Сербии, Испании и Турции.