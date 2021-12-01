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МИД России озабочен попытками "зачистить" информационное пространство в регионе ОБСЕ

Ведомство указало на "эту опасную тенденцию" представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Москва с обеспокоенностью следит за попытками "зачистить" от инакомыслия информационное пространство в регионе ОБСЕ и сегрегировать СМИ по принципу их лояльности западным ценностным и политическим установкам. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ в преддверии 28-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, в котором примет участие глава российского дипведомства Сергей Лавров.

"Вызывают тревогу попытки "зачистить" от инакомыслия информационное пространство в регионе ОБСЕ и сегрегировать СМИ по принципу их лояльности и соответствия западным ценностным и политическим установкам. Указываем на эту опасную тенденцию представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру", - указали в министерстве.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Европейский союз "прямо потворствует репрессиям против СМИ".

28-е заседание СМИД ОБСЕ пройдет 2-3 декабря в Стокгольме.

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