{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Форум "Развитие парламентаризма" может быть проведен в сентябре 2022 года

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, многое в вопросе проведения форума будет зависеть от ситуации, связанной с пандемией

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Международный форум "Развитие парламентаризма" может состояться в сентябре 2022 года, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуеном Суан Фуком. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы в среду.

"В ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуеном Суан Фуком председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что формат международного форума "Развитие парламентаризма" может быть продолжен в сентябре 2022 года", - отмечается в сообщении.

При этом спикер Госдумы подчеркнул, что многое в вопросе проведения форума будет зависеть от ситуации, связанной с пандемией. Так, напомнил Володин, из-за пандемии коронавируса предыдущие два года форум не проводился. "За это время активность диалога снизилась. В связи с этим сейчас есть большой запрос на международные встречи", - отметил Володин.

Он также передал приглашение председателю Национального собрания Вьетнама посетить Россию для участия в форуме.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияВьетнамНгуен Суан Фук
Путин высказался за обеспечение спокойной и стабильной ситуации для всех стран мира
Президент отметил, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия, в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остается главным постулатом российской внешней политики
Читать полностью