Форум "Развитие парламентаризма" может быть проведен в сентябре 2022 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Международный форум "Развитие парламентаризма" может состояться в сентябре 2022 года, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуеном Суан Фуком. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы в среду.

"В ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуеном Суан Фуком председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что формат международного форума "Развитие парламентаризма" может быть продолжен в сентябре 2022 года", - отмечается в сообщении.

При этом спикер Госдумы подчеркнул, что многое в вопросе проведения форума будет зависеть от ситуации, связанной с пандемией. Так, напомнил Володин, из-за пандемии коронавируса предыдущие два года форум не проводился. "За это время активность диалога снизилась. В связи с этим сейчас есть большой запрос на международные встречи", - отметил Володин.

Он также передал приглашение председателю Национального собрания Вьетнама посетить Россию для участия в форуме.