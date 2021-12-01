Путин заявил, что в Индии обсудит с Моди новые инициативы по развитию отношений двух стран

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен на следующей неделе посетить с визитом Индию и обсудить с премьер-министром республики Нарендрой Моди новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию отношений двух стран. Об этом глава российского государства заявил на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.

"На следующей неделе предстоит визит в Индию. На переговорах с премьер-министром Моди наметим новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию особо привилегированных российско-индийских отношений, российско-индийского стратегического партнерства", - сказал Путин.