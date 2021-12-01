Путин поздравил Назарбаева с 30-летием его первого избрания президентом Казахстана

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 30-летием со дня его избрания на высший государственный пост.

"Примите сердечные поздравления по случаю знаменательной даты - 30-летия вашей победы на первых всенародных выборах президента Республики Казахстан", - говорится в телеграмме Путина, опубликованной в среду на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил вклад Назарбаева в построение и развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Путин также указал на его деятельность по налаживанию взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве и конструктивного сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур.

"Не сомневаюсь, что ваш огромный опыт государственного деятеля, обширные знания, политическая мудрость и дальновидность будут и впредь востребованы как в Казахстане, так и в международных делах", - подчеркнул президент.

Назарбаев, которому в июле нынешнего года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (декабрь 1991 года - март 2019 года). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя партии "Нур Отан" ("Свет отечества").

По итогам прошедшего 23 ноября расширенного заседания политического совета "Нур Отан" стало известно о решении Назарбаева передать полномочия председателя партии Токаеву. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относится к компетенции съезда политического объединения. Полномочиями созывать съезд партии обладает ее политический совет. Дату очередного съезда пока не объявляли.