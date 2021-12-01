Патрушев обсудил с коллегой из Пакистана сотрудничество и ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с советником премьер-министра Пакистана по национальной безопасности Моидом Юсуфом вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Подробно обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества по линии правоохранительных органов, спецслужб и военных ведомств", - говорится в сообщении.

"Стороны также обменялись мнениями по региональной проблематике, включая ситуацию в Афганистане", - продолжили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Во встрече также приняли участие представители министерств и ведомств обоих государств. Как сообщили в СБ РФ, отдельное внимание было уделено проблемам информационной безопасности и борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, была затронута тематика торгово-экономического взаимодействия России и Пакистана.

"Подводя итоги консультаций, Николай Патрушев отметил высокую динамику развития отношений Москвы и Исламабада, эффективность регулярного политического диалога, в том числе на высшем и высоком уровнях, а также взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ШОС", - резюмируется в сообщении.