Путин: внутренняя обстановка в Мьянме должна быть урегулирована без вмешательства извне

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Внутриполитическая и этноконфессиональная обстановка в Мьянме должна быть урегулирована без вмешательства извне. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.

"Выступаем за то, чтобы проблемы, связанные с напряженной внутриполитической и этноконфессиональной обстановкой в этой стране, были урегулированы без вмешательства извне - самими мьянманцами - на основе политического диалога", - сказал он.

Путин также подчеркнул, что связи России с Мьянмой традиционно носят дружественный характер. "Убеждены, что совместными усилиями мы можем и впредь развивать успешное взаимодействие на экономическом, военно-техническом и образовательном треках", - добавил глава российского государства.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которыми, как они утверждают, сопровождались прошедшие в ноябре 2020 года всеобщие парламентские выборы. С начала февраля в стране продолжаются акции протеста против смещения гражданского правительства.