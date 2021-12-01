Посол заявил, что Россия рассчитывает на сотрудничество с новым правительством Гондураса

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с новым правительством Гондураса, которое будет сформировано по результатам выборов, состоявшихся 28 ноября. Об этом заявил в среду корреспонденту ТАСС посол России в Никарагуа и по совместительству в Сальвадоре и Гондурасе Александр Хохоликов.

"Совершенно очевидно, что на сегодняшний момент имеющийся потенциал для развития двусторонних отношений не задействован в полной мере. Рассчитываем реализовать его с новым гондурасским правительством", - сказал дипломат, подчеркнув, что "Россия готова и дальше развивать с Гондурасом дружественные взаимовыгодные отношения на равноправной основе".

"Хороший задел для этого уже создан, в том числе в ходе взаимодействия с предыдущими правительствами, - отметил Хохоликов. - У нас успешно развивается политический диалог: в апреле текущего года Россию посетил министр иностранных дел Гондураса. Динамично расширяется торговля - за девять месяцев этого года товарооборот вырос почти до существенных $126 млн.". По его словам, особый акцент в развитии двусторонних отношений сделан "на сотрудничестве в гуманитарно-образовательной сфере".

Говоря о перспективах дальнейшего развития двусторонних отношений, Хохоликов отметил, что взаимный интерес могут представлять "сотрудничество в области безопасности и подготовки квалифицированных полицейских кадров, осуществление совместных проектов в области науки и технологий, предоставление гондурасской молодежи стипендий на обучение в российских вузах". Посол также отметил, что "немалые возможности имеются для развития гуманитарных и культурных связей".

Хохоликов выразил надежду, что "в скором времени будет назначен посол Гондураса в Москве", и тогда страны совместными усилиями смогут "продвигать двустороннюю конструктивную повестку".

В ожидании официальных результатов

28 ноября в Гондурасе прошли президентские, парламентские и муниципальные выборы. Хохоликов подчеркнул, что Россия "приветствует состоявшиеся выборы, которые прошли в спокойной обстановке и при активном участии населения", отметив, что "предварительные результаты голосования говорят о том, что граждане страны заинтересованы в переменах".

По данным Национального избирательного совета Гондураса, Сиомара Кастро - кандидат от левой Партии свободы и перестройки - набирает 53,6% голосов по итогам обработки более половины протоколов с участков для голосования. За ней следует мэр Тегусигальпы Насри Асфура, представляющий правящую консервативную Национальную партию Гондураса, он получает 33,9% голосов избирателей. Таким образом, Сиомара Кастро имеет все шансы стать первой женщиной-президентом в Республике Гондурас. Окончательные результаты голосования должны быть обнародованы в течение 30 дней после его завершения.