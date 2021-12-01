Постпред РФ: размещение ядерного оружия в Восточной Европе нарушит обязательства НАТО

ООН, 1 декабря. /ТАСС/. Россия считает нарушением обязательств НАТО возможное размещение ядерного оружия в Восточной Европе. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"У меня такое ощущение, что генеральный секретарь НАТО существенно превысил свои полномочия, и в рамках альянса, видимо, не все в порядке с дисциплиной, если главное административное лицо позволяет себе высказываться по серьезным политическим вопросам вразрез с официальной позицией альянса. Есть основополагающий Акт Россия - НАТО от мая 1997 года. Он, конечно, нельзя сказать, что трещит по швам, но наши партнеры на него все меньше и меньше оглядываются. Тем не менее он существует и прямо предусматривает запрет на размещение существенных боевых сил ядерного оружия на территории новых членов НАТО. От этих обязательств альянс официально не отказывался", - сказал он.

"Когда главный бюрократ [организации - генсек НАТО Йенс Столтенберг] начинает высказываться на эту тему, это производит очень странное впечатление, поскольку это далеко выходит за рамки его компетенции", - добавил Ульянов.

Ранее Столтенберг заявил на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности ФРГ, что американское ядерное оружие может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от его размещения на своей территории.