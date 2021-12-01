Кабулов заявил, что переговоры по разморозке афганских активов за рубежом идут с трудом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия пытается убедить США разморозить афганские активы, однако складывается впечатление, что Запад заблокировал эти средства намеренно, чтобы манипулировать талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ). Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в интервью телеканалу "Россия-24".

Он пояснил, что речь идет о $9,5 млрд, из которых 7 млрд находятся в Федеральном резервном банке США, а 2,5 - на счетах Всемирного банка. "Это деньги Афганистана как страны, это не деньги движения талибов, - подчеркнул дипломат. - Переговоры [по поводу разморозки] идут. Мы пытаемся убедить [страны Запада их разморозить], и по крайней мере представитель американской администрации утверждает, что они сделают все возможное, чтобы эти счета разморожены были".

"Складывается впечатление, что это делается намеренно, чтобы таким образом вынудить управляющее Афганистаном сейчас движение талибов пойти на те многочисленные требования, которые Запад в первую очередь выдвигает. Другого вывода сделать из этого просто невозможно", - сказал Кабулов.

По его словам, ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться до гуманитарной катастрофы.

"Гуманитарная ситуация в Афганистане стремительно ухудшается, и страна, к сожалению, несется к гуманитарной катастрофе", - сказал он. По словам Кабулова, за это ответственны страны Запада, которые заблокировали стране средства и "неумеючи занимаются разблокированием возможностей для передачи гуманитарной помощи".

Так, отметил он, Всемирный банк, с одной стороны, разблокировал $500 млн, но несколько месяцев назад отключил у местных банков платежи SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), лишив их возможности осуществлять взаиморасчеты.

Дипломат также сообщил, что военно-политическая ситуация в Афганистане относительно стабильная, но продолжается борьба с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ).

"Ситуация <…> в Афганистане военно-политическая относительно стабильна, если не учитывать то, что силовые отряды временного правительства Афганистана ведут активную боевую деятельность против ИГИЛ (прежнее название ИГ) в различных частях страны", - сказал он.