Кабулов назвал решение оставить посольство России в Афганистане абсолютно правильным

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Решение не эвакуировать российское посольство в Кабуле после захвата власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ) было абсолютно верным, это позволяет напрямую контактировать с новым руководством страны. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".

"Событие последних почти четырех месяцев показали, что решение было абсолютно правильным, наше посольство работает в штатном режиме практически в полном составе. Преимущество заключается в том, что у нашего посольства есть возможность напрямую общаться с новыми руководителями Афганистана, доводить до них наши, как мы говорим, озабоченности, получать ответы", - сказал он.

Он также сообщил, что целый ряд стран готовятся возобновить работу своих дипломатических представительств в Афганистане, в том числе такие намерения есть у Германии.

"Там уже на сносях, что называется, открытие посольств еще целого ряда стран. Насколько нам известно, мы слышим, что Германия, назначившая уже туда посла, тоже смотрит на то, как бы возобновить работу своего представительства. ОАЭ объявили официально о возобновлении деятельности", - сказал Кабулов.