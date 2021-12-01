Лавров прибыл в Стокгольм, где встретится с коллегами из Великобритании, США и Турции

СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Стокгольм, передает корреспондент ТАСС из аэропорта Стокгольма.

Глава МИД РФ возглавляет российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет в Стокгольме 2-3 декабря.

Кроме того, на полях форума Лавров проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем, действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде, главами МИД Австрии, Великобритании, Венгрии, Сербии, Испании и Турции.