{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров прибыл в Стокгольм, где встретится с коллегами из Великобритании, США и Турции

Глава МИД России возглавляет российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ

СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Стокгольм, передает корреспондент ТАСС из аэропорта Стокгольма.

Глава МИД РФ возглавляет российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет в Стокгольме 2-3 декабря.

Кроме того, на полях форума Лавров проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем, действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде, главами МИД Австрии, Великобритании, Венгрии, Сербии, Испании и Турции.

Теги
ШвецияРоссия
Постпред РФ в Вене: между Ираном и США остаются большие расхождения по ядерной сделке
Михаил Ульянов заявил, что РФ считает возможным промежуточное соглашение по ядерной сделке с Ираном
Читать полностью