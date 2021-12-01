Слуцкий считает своевременным и логичным начать переговоры о нерасширении НАТО на Восток

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал актуальным и логичным предложение президента России Владимира Путина о начале предметных переговоров по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. Такое мнение Слуцкий высказал в своем Telegram-канале в среду.

"Последние заявления руководства НАТО лишь подтверждают актуальность предложения о начале предметных переговоров о гарантиях безопасности на западных рубежах России", - отметил Слуцкий.

"Россия выступает с конкретным предложением, абсолютно логичным и своевременным", - добавил он.

Как подчеркнул Слуцкий, президент говорил именно о правовых юридических гарантиях. "Вся постсоветская история взаимоотношений России с коллективным Западом продемонстрировала, что просто словам верить нельзя. Все заверения о нерасширении НАТО давно были нарушены", - считает Слуцкий. Так, по его словам, альянс последовательно "присоединял все новые и новые европейские государства бывшего соцлагеря", а также "стал задумываться о размещении ядерного оружия в Восточной Европе". "Безрассудные и крайне опасные заявления натовских чиновников реально могут поставить мир на грань нового противостояния", - опасается Слуцкий.

По его словам, теперь нужно дождаться реакции альянса на предложение президента РФ. Однако, подчеркнул Слуцкий, "пока позиция его генсека Йенса Столтенберга все также выдержана в конфронтационном духе холодной войны".

Ранее Путин в ходе выступления на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. По его словам, перед российской дипломатией сегодня стоит "первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности". Так, отметил президент, Россия в диалоге с США и их союзниками будет настаивать на выработке "конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток" и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от территории РФ. Российский лидер особо отметил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".