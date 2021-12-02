Россия призвала США отказаться от "продавливания" неочевидных подходов

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон отказаться от практики "продавливания" неочевидных подходов на многосторонних площадках. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов. Посольство России в США разместило в Facebook его ответ на просьбу СМИ прокомментировать заявление Госдепартамента о запрете использования в правоохранительных целях химикатов в аэрозольном состоянии, воздействующих на центральную нервную систему (ЦНС-химикатов).

"Инициатива о запрете использования ЦНС-химикатов в упомянутых целях не первый год продвигается США и их союзниками в ОЗХО. Со своей стороны выступаем категорически против такого шага, не отвечающего предмету и цели химконвенции. Неоднократно разъясняли свою позицию о контрпродуктивности подобных мер, в т. ч. американским коллегам", - отметил глава российской дипмиссии.

Он подчеркнул, что Российская Федерация является добросовестным участником Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и придает первостепенное значение поддержанию авторитета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Призываем Вашингтон отказаться от практики "продавливания" неочевидных подходов на многосторонних площадках и действовать во имя поддержания международной безопасности сообща, учитывая интересы всех без исключения стран", - добавил Антонов.

Посол напомнил, что "решения руководящих органов ОЗХО могут быть приняты лишь на консенсусной основе". "В данном случае этого не произошло. Целая группа стран, включая Россию, проголосовала против. Указанное "решение", разделяемое лишь частью государств-участников, не будет иметь юридического и практического смысла. Очевидно, что речь - о создании почвы для произвольных интерпретаций и трактовок положений конвенции", - отметил руководитель российской дипмиссии.

Как утверждал в среду Госдепартамент, ОЗХО "сегодня четко заявила о своем понимании того, что аэрозольные химические вещества, действующие на центральную нервную систему, не могут быть использованы в правоохранительных целях". "Это решение спасет жизни людей", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Голосование в ОЗХО

Ранее страны - члены ОЗХО одобрили "понимание" о запрете использования в правоохранительных целях химикатов в аэрозольной форме, воздействующих на центральную нервную систему. Решение поддержали 85 стран. 10 стран, в том числе Россия, проголосовали против. Замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, возглавляющий делегацию РФ на открывшейся в понедельник 26-й сессии Конференции государств - участников организации, заявил, что США и их союзники собираются продавить в ОЗХО в обход КЗХО еще одно нелегитимное решение, касающееся применения аэрозольных химикатов в правоохранительных целях.

В 2018 году под напором США и их союзников было принято решение о наделении технического секретариата ОЗХО функциями по определению виновных в применении химоружия. Россия выступала категорически против принятия данного решения, отмечая, что оно выходит за рамки охвата КЗХО и вторгается в исключительные прерогативы СБ ООН.