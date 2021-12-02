Посол РФ надеется, что США перестанут считать пропаганду нацизма свободой выражения мнения

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что власти США перестанут рассматривать пропаганду нацизма как "проявление свободы выражения мнения". Об этом заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Посольство России в США разместило в Facebook его ответ на просьбу СМИ прокомментировать ситуацию с распространением неонацизма в США, о которой идет речь в последнем докладе МИД РФ о борьбе с героизацией нацизма.

"Вместо того чтобы решать внутренние проблемы в области расовой дискриминации и распространения неонацизма, администрация США продолжает "уличать" другие страны в "нарушениях" прав человека. Выставляет себя "главным поборником" свобод в мире. Занята поиском внешних "врагов", пытаясь делить государства на "демократические" и "не очень", - отметил глава российской дипмиссии.

По его словам, "Россия решительно выступает против такого подхода". "Хочется надеяться, что здравый смысл все-таки возобладает и Вашингтон перестанет рассматривать пропаганду нацизма как "проявление свободы выражения мнения", - указал Антонов.

Он подчеркнул, что "на протяжении многих лет рост числа преступлений на почве расовой ненависти вызывает беспокойство" у правозащитников и СМИ США. "По последним сведениям экспертов, в США более 800 действующих экстремистских группировок. Памятники нацистским преступникам установлены в штатах Иллинойс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Огайо и Висконсин", - напомнил посол.

Россия, продолжил Антонов, неоднократно обращала внимание "на недопустимую ситуацию в США с восхвалением нацистов и их приспешников". "Более того, США наряду с Украиной из года в год продолжают голосовать против российского проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма", - отметил он, добавив, что эти страны "остаются единственными государствами в мире, выступающими против самой концепции документа".

Ранее МИД РФ подготовил и опубликовал на своем сайте доклад о ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других практик, которые способствуют нагнетанию нетерпимости в современном мире. В документе на конкретных примерах описывается ситуация с попытками реабилитации и героизации нацизма в 41 стране, а также меры, принимающиеся для пресечения этих тенденций.