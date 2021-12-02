Володин: парламентарии РФ и Белоруссии нацелены на реализацию договоренностей президентов

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Парламентарии России и Белоруссии в ходе совместной работы нацелены на реализацию договоренностей, достигнутых президентами двух стран в рамках Союзного государства. Об этом заявил председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин в ходе встречи в четверг с президентом Александром Лукашенко.

"В ходе совместной работы парламентарии двух стран стараются обеспечить реализацию достигнутых договоренностей между президентами. Решения, которые сейчас мы будем рассматривать, касаются развития отношений по большому спектру направлений", - сказал спикер Госдумы, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, парламентарии двух стран являются единомышленниками. "Действительно, мы единомышленники и движемся в одном направлении", - подчеркнул Володин.

Он также отметил, что избрана новая Государственная дума, в рамках союзного парламента предстоит избирать руководящие органы. "Самое главное - заниматься содержательной работой, правильно сверить позиции, еще раз уточнить приоритеты. Потому что, когда речь идет о дружбе, это улица с двусторонним движением, здесь нужно обязательно при выработке решений слышать и учитывать точку зрения [другой стороны]", - отметил он.

Это первый официальный визит Володина после избрания Госдумы восьмого созыва. Спикер проведет заседание 61-й сессии Парламентского собрания Союзного государства, в ходе которого депутаты обсудят обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 союзных программ.