Песков заявил, что вероятность военных действий на Украине все еще высока

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вероятность военных действий на Украине все еще высока, агрессивная риторика Киева говорит о рассматриваемом им силовом сценарии в Донбассе, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, это предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас, - подчеркнул представитель Кремля. - Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения".

По словам Пескова, Украина, говоря о необходимости прямых переговоров с Россией по ситуации в Донбассе, "настойчиво пытается представить РФ стороной конфликта". При этом, отметил пресс-секретарь президента, Киев делает так, что какие-либо переговоры становятся невозможными. В частности, Украина не выполняет Минские договоренности и принимает противоречащие им законы. "Все это, конечно, наводит на мысль, что украинское руководство де-факто не исключает силового сценария урегулирования, не исключает начала боевых действий против самопровозглашенных республик. Ситуация остается напряженной", - констатировал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что в своей речи в парламенте 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна обладает сильной армией и готова ее использовать. "Что говорить о такой фразе главы государства, что у Украины сильная, мощная армия: "Мы не должны бояться говорить правду, мы хотим вернуть Донбасс - давайте". Дословно, закавычено, - заметил Песков, комментируя высказывания Зеленского. - Давайте что, мы хотим спросить? На фоне этой агрессивной риторики, надо называть вещи своими словами, мы не можем не испытывать обеспокоенность в отношении Донбасса".