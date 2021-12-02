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Песков заявил, что Россия рассматривает заявление Зеленского о Крыме как прямую угрозу

По словам представителя Кремля, формулировка украинского президента означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Москва воспринимает слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего 1 декабря в парламенте страны о намерении вернуть Крым, как прямую угрозу в адрес РФ и посягательство на российский регион.

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Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы анализируем высказывания президента Зеленского, вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России. Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион. Именно так мы это склонны воспринимать", - сказал Песков.

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